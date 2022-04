Quer se divertir neste fim de semana? Confira as opções em Londrina!

Quinta-feira (7)





Expo Londrina (Parque de Exposições Governador Ney Braga)

Ingressos: https://cart.totalacesso.com/expolondrina2022

Rodeio + Show Abertura do rodeio em touros na Expo Londrina! Logo depois para acalmar os nervos e curtir muito tem show da querida dupla sertaneja Maiara e Maraisa. Infelizmente os ingressos não estão mais à venda.

Casa do Criador O Dj de eletrônica Ownboss é a grande atração da noite. A Casa do Criador se encontra dentro da ExpoLondrina e tem início às 20h. A compra de ingressos já foi encerrada, mas para a mulherada ainda é possível garantir a entrada de graça! É só entrar no Instagram deles (@casadocriador) e entrar em contato com algum promoter, que ele explicará os passos seguintes.

Vila Gastronômica Outra opção bacana, traz o Trio Pega Bem para agitar a Expo Londrina com um pagodinho. Até às 18 horas a entrada é gratuita, mas como ela se localiza dentro do Parque Ney Braga, é preciso pagar a entrada do próprio parque que de quinta a domingo custa R$ 18 (entrada inteira). Os shows começam às 20h.

Rock O Vitrola, que fica na av. Higienópolis, 2405 e abre às 20h. Para as mulheres a entrada é gratuita a noite toda e para os homens, é grátis até às 22h. Depois desse horário, passa a custar R$ 15.



Já o Flannigans, na av. Waldemar Spranger, 1116, as atrações são Marcelo Celligoi e Eduardo Sahão. A entrada é a partir das 19h e custa R$25. Uma boa notícia é que por esse preço você tem buffet livre à sua disposição.

Pagode Para quem está na vontade de ouvir um pagodinho, confere essa: o Valentino terá uma noite especial para o Pagode Anos 90 - a batucada do Samba da Padaria promete trazer lembranças maravilhosas. O bar se localiza na rua Prefeito Faria Lima, 486 abre às 19h e o valor cobrado na entrada é R$ 15 .



Sexta-feira (8)





Expo Londrina (Parque de Exposições Governador Ney Braga)

Rodeio + Show Continuação do Rodeio em Touros e duas grandes atrações: Barões da Pisadinha e Dennis DJ. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site e os preços vão de R$ 139 a R$ 449.

Casa do Criador Uma noite com muito sertanejo com a dupla Dan & Juca e a cantora Lorena Cristine. A balada abre às 20h, e o ingresso é adquirido pelo site no preço de R$ 90.

Vila Gastronômica Para agradar a todos os gostos, muito rock com a banda Sr. Bonifácio e logo após, reggae com Good Trip. As atrações se iniciam às 20h e a entrada é gratuita até às 18h.

Funk No Tozen Bar, são diversos DJs garantindo um baile de respeito. O Tozen fica na av. Harry Prochet, 1130 e para elas a entrada é grátis até 22h. Para os homens o preço varia conforme o horário de chegada e o open bar é garantido durante 4h. O pessoal pode começar a chegar a partir das 20h.

Eletrônica No Valentino, Freak Party com a DJ Nana Kohat. A entrada é R$ 20.

Rock O Vitrola continua na lista, dessa vez a entrada é R$ 12 até 22h - depois disso passa a custar R$ 25, mas com o nome na lista VIP a entrada fica gratuita ate às 22 horas. Para colocar o nome na lista é só entrar no Instagram (@vitrolabar) e seguir as instruções.

E no Flannigans, banda Hematoma com abertura do MödRock.



Sábado (9)



Expo Londrina (Parque de Exposições Governador Ney Braga)

Rodeio + Show Continuação do Rodeio em Touros e dia de cantar muito modão com Bruno e Marrone seguidos de Gustavo Mioto. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site e os preços vão de R$ 99 a R$ 699, dependendo do setor.

Casa do Criador Eletrônica garantida com Sandeville. A balada abre às 20h e o ingresso é adquirido pelo site no preço de R$ 90.



Vila Gastronômica Dia agitado e uma mistura de atrações a partir das 16h, começando com o batuque da Bateria Epidemia, seguido de um pagodinho com Pura Enrolação e muito sertanejo com Mateus Vilela e a dupla Mauro & Matheus.

Rock No Valentino a entrada vai ser R$20 no sábado dedicado às músicas de Raul Seixas. No Vitrola, a atração será a banda Terra Celta e os ingressos podem ser adquiridos desde já, o primeiro lote está R$ 25 reais pelo site https://www.sympla.com.br/terra-celta__1538590. No Flannigans, Banda Cometz com abertura da Bonatrio.

Funk No Tozen Bar, a festa contará com quatro DJs e terá início às 21h com três horas de open bar garantidas. A entrada aumenta conforme horário.



Domingo (10)