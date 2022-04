Oscar 2022 barra Zelenski na cerimônia, contrariando sugestão de Amy Schumer

Ao que tudo indica, o presidente da Ucrânia ficará de fora da cerimônia do Oscar 2022, que acontece no próximo domingo (27). A participação do político, cujo país está sob invasão russa, havia sido sugerida por Amy Schumer, que vai apresentar a festa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood com Regina Hall e Wanda Sykes, mas a ideia foi descartada pela organização.

Apesar de a Academia não ter soltado qualquer nota oficial sobre o assunto, Schumer comentou o assunto em uma entrevista ao "The Drew Barrymore Show". "Queria encontrar uma maneira de trazer o Zelenski via satélite ou numa gravação. Temos muitos olhos voltados para o Oscar. Não tenho medo de seguir este caminho, mas não sou eu quem produzo o Oscar", afirmou.

Schumer ainda citou que a organização tem a ideia de manter um tom leve para a cerimônia. "Eles pensam: 'Somos como as férias dessas pessoas, eles querem esquecer tudo e aproveitar a noite'", contou





A guerra na Ucrânia, porém, deve vir à tona em algum momento da cerimônia. Há a previsão de que a atriz ucraniana Mila Kunis suba ao palco para fazer um discurso a respeito da situação.