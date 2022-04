Mostra de Teatro e Circo de Londrina retorna com espetáculos presenciais

Criada em 2003, a Mostra celebra o Dia do Teatro e Circo, comemorado em 27 de março, e tem como objetivo expor os estudantes de Artes Cênicas a uma experiência real com produção cultural.

Para acessar os espetáculos presenciais, a organização informa que será obrigatório o uso de máscaras e apresentação do comprovante de vacinação.

A Mostra traz no primeiro dia, na terça-feira (22), às 20 horas, o espetáculo “Tormenta” pelo grupo Experimento Abohra. O espetáculo busca inspiração nos sete pecados capitais e recita cartas para cada um deles. A duração é de 50 minutos e a classificação indicativa de 16 anos. A programação completa e a sinopse das apresentações estão disponíveis no perfil da Divisão de Artes Cênicas .

O tema deste ano é “Teatralidade e Resistência”. Seis espetáculos teatrais e circenses serão realizados de forma presencial entre os dias 22 e 27 de março, na Divisão de Artes Cênicas , da Casa de Cultura (Avenida Celso Garcia Cid, 205). A entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla .

Os estudantes do curso de Artes Cênicas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) promovem neste mês de março a 16ª edição da Mostra de Teatro e Circo de Londrina.





22 – 20h: Tormenta, Experimento Abohra.

23 – 20h: Outros, Cia. Nua.

24 – 20h: Meta For Mosa, Grita Cia. de Palhaças.

25 – 20h: As Três Marias, Cia. do Terno.

26 – 20h: Cabaré, de Teatralidade e Resistência.

27- 19h: O Carteiro, Palhaço Ritalino.