Lulu Santos se apresenta em Londrina em 'Show de Mães'

Tradicional Show de Mães acontece em 19 de maio às 20h30 no Village Garden



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Um evento muito aguardado pelo público londrinense está de volta. O Show de Mães, promovido pelo Catuaí Shopping Londrina, traz para a cena cultural londrinense o cantor Lulu Santos. A apresentação acontece no dia 19/05 às 20h30 no Village Garden.

Continua depois da publicidade





Para adquirir um ingresso para o show, basta o cliente juntar cupons fiscais no valor de R$600,00 para a pista, e R$900,00 para a área VIP. A troca dos cupons pode ser realizada no ponto físico, instalado na entrada principal entre os dias 22/04 e 07/05 às 19h, ou enquanto houver ingressos disponíveis. São válidos no máximo dois convites por CPF.





Além disso, durante a campanha os clientes concorrem a 4 Iphones 13. Cada R$ 300,00 em compras dá direito a um cupom para concorrer aos aparelhos celulares. O sorteio dos 4 Iphones será realizado no dia 09/05 às 19h em frente à urna.





O Show das Mães se tornou tradição no Catuaí Londrina. Nos últimos anos, o shopping trouxe para a cidade grandes nomes como Maria Rita, Milton Nascimento, Ana Carolina, Jorge Ben Jor e Nando Reis.

Continua depois da publicidade





Serviço: “Show de Mães com Lulu Santos”

Dia: 19/05

Horário: 20h30

Local: Village Garden

Regulamento da campanha: https://shoppingcatuai.com.br/promocaodemaes/