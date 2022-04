Jorge & Mateus são a atração principal deste sábado na ExpoLondrina

A noite de sábado em Londrina está com atrações mais que garantidas. Considerada uma das principais duplas do universo sertanejo, Jorge & Mateus desembarcam novamente na ExpoLondrina, palco onde já se apresentaram, e reencontram o público londrinense neste sábado (2), na arena principal, quando também se apresenta a dupla Clayton & Romário.

Em seguida, no “after” do show (apresentações depois da atração principal), a Casa do Criador recebe o artista Dash Groove, de Londrina, que promete agitar o local.

Jorge & Mateus são responsáveis por alguns dos principais sucessos do chamado sertanejo universitário. No show, não podem faltar músicas como “Pode Chorar”, “Voa Beija Flor”, “Amo Noite e Dia”, “A Hora é Agora”, “Sosseguei”, “Propaganda”, entre outras. A carreira consolidada os fez misturarem outros gêneros, como axé e pop ao sertanejo, lançando a micareta sertaneja. Com isso, os dois se tornaram a primeira dupla a participar do Carnaval em Salvador.





Em 2016, foram apontados pela Forbes como uma das 30 personalidades brasileiras mais populares da internet, sendo a dupla com maior número de seguidores da web. Apareceram também na lista da Billboard como a dupla mais bem colocada entre os 15 nomes da música mais seguidos nas redes sociais. Eles também figuram no ranking de artistas com canções tocadas em 61 países pelo Spotify, com mais de 10 milhões de fãs, durante mais de 21 milhões de horas. Na era das lives, durante a pandemia, Jorge & Mateus bateram novos recordes de 14 milhões de inscritos e 7 bilhões de views no YouTube.