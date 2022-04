As inscrições para a Liga Escolar - Expo Games da ExpoLondrina estão abertas e vão até o dia 27 de março, às 14h. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Os interessados devem se inscrever pelo site do evento.

Podem participar estudantes matriculados na rede pública e privada de Londrina e região metropolitana.

No siteo interessado encontrará informações detalhadas, formulário de inscrição, documentação necessária e todas as regras que norteiam o torneio.

A plataforma de torneios utilizada será o Battlefy e a plataforma de comunicação oficial será o Discord. Todas as orientações de links de acesso também se encontram nas regras disponíveis no site oficial do evento.



Equipe



As equipes formadas devem ter cinco integrantes e mais dois reservas, da mesma escola, com idade mínima de 14 anos, completos até a data de inscrição. Os menores de 18 anos devem ter autorização e acompanhamento de pais ou responsável.





Etapas



O torneio terá duas etapas, sendo a primeira classificatória e online, nos dias 2 e 3 de abril. A segunda etapa será presencial, nos dias 9 e 10 de abril, com a realização das semifinais e finais, no palco da Expo Games, no Pavilhão Nacional, no Parque de Exposições Ney Braga.





Premiação