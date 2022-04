Gusttavo Lima e Sevenn DJ são atrações do palco principal da ExpoLondrina

Gusttavo Lima, o embaixador da música sertaneja, está de volta neste domingo (3) à ExpoLondrina, palco que o ajudou a consagrar como um dos principais nomes do gênero musical. Cantor, multi-instrumentista e compositor, ele se apresenta na arena principal neste domingo (3), com a promessa de agitar o sunset londrinense. O palco da Expo terá ainda o artista e produtor norte-americano Sevenn, codinome de Kevin Brauer, que estourou mundialmente em 2017 com uma parceria de sucesso com Alok. No after, na Casa do Criador, haverá ainda André Felix e Matheus Vilela.



Da Folia de Reis para os mais diversos palcos do Brasil. Gusttavo Lima percorre uma trajetória de sucesso desde que tocou com seu pai, montou banda, tocou com os irmãos e passou a trilhar carreira solo a partir dos 18 anos. Não demorou muito para estourar nas rádios com suas músicas românticas, baladeiras e contagiantes. Em seguida, ganhou o mundo, com tours nos Estados Unidos, Suíça, Holanda, Bélgica, Portugal, Inglaterra, França, Romênia, Áustria, Luxemburgo, México, Argentina e Paraguai.





Após vários sucessos e discos, chega o projeto “Buteco do Gusttavo Lima”, o buteco mais famoso do Brasil com acústicos de clássicos da música sertaneja. Ao lado dele, nomes como o pai, seu Alcino, as duplas Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Zezé di Camargo & Luciano e de Leonardo. Em 2015, esse DVD conquistou o Disco de Ouro. Em 2018, o músico quebrou paradigmas: foi o primeiro a ser Embaixador do Rodeio de Barretos por dois anos consecutivos, fez a maior apresentação em 63 anos da festa e foi o primeiro a gravar um DVD no evento.





Durante a pandemia, o Embaixador levou seus shows para a internet e ampliou ainda mais seu alcance. Em 2019, fez a maior live da história da música brasileira até então. A transmissão bateu o recorde internacional de visualizações, que pertencia a Beyoncé, e foi considerada um verdadeiro marco, elevando o patamar e profissionalizando as grandes lives nacionais. Em 2021, voltou aos palcos com a maratona “O Embaixador Tour USA 2021”, que arrastou multidões em Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Boston.