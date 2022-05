Gaviões da Fiel nega que desfile terá "Bolsonaro gay"

A escola de samba Gaviões da Fiel negou, em nota oficial, que levará um "Bolsonaro gay" para o desfile de Carnaval na noite deste sábado (23).

A informação havia sido publicada por jornais como a Folha de S. Paulo após uma fala do cabelereiro e membro da escola Neandro Ferreira, que disse que interpretaria o presidente "com muita pinta e samba no pé" durante o desfile no Anhembi.

A notícia teve grande repercussão nas redes sociais, tanto entre apoiadores quanto entre oposidores de Bolsonaro. A Gaviões da Fiel é uma das maiores escolas de samba do país, devido à ligação com a torcida organizada de mesmo nome, que apoia o Corinthians.





Na nota, publicada nesta terça-feira (19), a Gaviões afirmou que as informações veiculadas tratam-se de “fake news", e têm como objetivo trazer desinformação sobre a agremiação. A escola ainda afirmou que o enredo escolhido "traz uma mensagem cultural, não tratando de questões políticas ou de apoio partidário em geral". O desfile da Gaviões neste ano terá como tema desigualdade social no Brasil.