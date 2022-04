ExpoLondrina retorna com shows na quinta; veja as atrações

A agenda de shows da ExpoLondrina 2022 nessa semana será retomada a partir de quinta-feira (7). Entre os artistas que subirão ao palco da Arena João Milanez estão Maiara & Maraísa, Bruno & Marrone, Barões da Pisadinha, Menos é Mais, Gustavo Mioto e Dennis DJ. O público terá a oportunidade de assistir ainda Rodeio em Touros todas as noites e uma apresentação do humorista Marcus Cirillo.



A programação do segundo final de semana do evento contará com shows de Maiara & Maraisa e DJ Samhara, quinta-feira, dia 7; Os Barões da Pisadinha e Dennis DJ, na sexta, dia 8; Bruno & Marrone e Gustavo Mioto, no sábado, dia 9, sempre a partir das 20 horas, após o rodeio. No domingo, haverá show do grupo Menos é Mais, que se apresentará no pôr do sol, por volta das 18 horas. No mesmo dia, o comediante Marcus Cirillo se apresenta durante o intervalo da grande final do Rodeio em Touros, evento tem a organização da Ekip Rozeta e que contará com a apresentação do grande campeão das temporadas de 2020 e 2021.



Os valores dos ingressos para curtir os shows da ExpoLondrina variam conforme o lote de vendas em vigor para cada evento. O preço de cada show pode ser conferido no site Total Acesso , onde os ingressos podem ser adquirido, além dos pontos de vendas localizados no Boulevard Shopping, bilheterias do Parque de Exposições Ney Braga.







