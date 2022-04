ExpoLondrina agrada público fiel ao apostar em atrações tradicionais

Depois de dois anos suspensa, no dia 1º de abril deste ano a Exposição Agropecuária de Londrina voltou a acontecer, levando londrinenses e moradores de toda a região para o Parque Ney Braga. No último sábado (2) a reportagem da Folha de Londrina esteve no local observando o que a ExpoLondrina 2022 tem de novo e de tradição em 2022.



Uma das novidades mais marcantes é a Arena Gamer. O espaço, que fica ao lado direito do parque para quem entra pelo portão principal, é um barracão cheio de atrações voltadas para o universo de quem gosta de jogos eletrônicos. O acesso é gratuito.

Na Arena, há fliperamas com jogos de combate clássico, simuladores de direção, games esportivos e jogos de PlayStation 5, além de competições e palestras sobre tecnologia.





Ana Luiza de Souza Dias, que estava ansiosa para passear pela Expo, esteve na Arena Gamer com seu namorado, Murilo Teodoro dos Santos. “Ele veio no parque por minha causa, porque sabe que eu gosto de andar. Mas ele vai voltar mais feliz para casa por ter vindo aqui [na Arena]. Ele vai até voltar mais alegre hoje”, ela ri.





