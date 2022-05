Concha Acústica de Londrina completa 66 anos no Dia do Trabalhador

Neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Concha Acústica de Londrina completa 66 anos de fundação. Para marcar a data, um concerto ao ar livre da Orquestra de Metais de Londrina embalou o público pela manhã, no centro histórico. Construída durante a gestão do prefeito Antonio Fernandes Sobrinho, o espaço foi inspirado em uma visita do então prefeito a um município no Espírito do Santo, onde havia um coreto público de estrutura similar.

O projeto foi elaborado por Henrique Mindlim, e executado pelo engenheiro José Augusto Queiroz, com inauguração em 1° de maio de 1957. A Concha Acústica integra as imediações da Casa da Criança, primeiro bem tombado pelo Patrimônio Municipal. O evento foi realizado pela Associação de Moradores da Concha Acústica.