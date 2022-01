CCXP virtual tem elenco de 'Matrix', novidades sobre 'Harry Potter' e homenagem a Laerte

Antes da Covid se espalhar pelo Brasil, era comum que os viciados em cultura pop ficassem ansiosos pela chegada de dezembro, mês em que tradicionalmente ocorre a Comic Con Experience, evento que reúne conteúdo sobre filmes, séries, quadrinhos e outras nerdices. Mas com a pandemia ficou inviável juntar uma multidão para comemorar o lançamento de trailers dos próximos longas de super-heróis, correr por corredores lotados atrás de celebridades ou pedir fotos a estranhos fantasiados como personagens da ficção.

Assim como foi no ano passado, a CCXP terá uma edição virtual neste sábado (4) e domingo (5), chamada CCXP Worlds 21. A ideia é tentar reproduzir um pouco da experiência que o evento proporcionava presencialmente, só que pela tela do computador.

Para isso, a organização do festival convidou grandes empresas do entretenimento para fazer anúncios e, quem sabe, fornecer aos fãs algum material sobre seus próximos lançamentos.





A HBO Max, que chegou neste ano ao Brasil, faz sua estreia na CCXP falando sobre o legado de "Harry Potter", que recentemente comemorou 20 anos desde a estreia do primeiro filme, por exemplo. Já a Amazon Prime Video parece estar mesmo decidida em transformar "A Roda do Tempo" em seu "Game of Thrones" -Rosamund Pike, estrela da nova série, é um dos grandes nomes a aparecer nesta CCXP.





Há também os estúdios mais misteriosos, que revelam muito pouco sobre sua participação. Quem não aguenta mais esperar pelo novo "Homem-Aranha", por exemplo, só vai saber se a Sony irá divulgar alguma novidade do filme quando o painel começar.

Continua depois da publicidade





É claro que o formato virtual faz a CCXP perder o impacto. Mas a decisão de não fazer um evento presencial é sensata, vide o surgimento da variante ômicron, o recente cancelamento do Réveillon na avenida Paulista e a indecisão do governo sobre o Carnaval de rua em São Paulo.





Os geeks alucinados terão que esperar pelo menos mais um ano para poder se reunir por vários dias seguidos novamente. Enquanto o encontro presencial não vem, veja cinco destaques da CCXP Worlds 21 para aproveitar neste final de semana. Para conferir a programação completa, acesse ccxp.com.br.





Artist's Valley





O reduto de ilustradores, desenhistas e quadrinistas costuma ser um dos espaços mais badalados nas edições presenciais da CCXP. Desta vez, a cartunista Laerte irá receber a tradicional homenagem anual do evento. No painel apresentado por Andreza Delgado e Ivan Costa, que abre o festival, a artista vai falar sobre sua trajetória e citar os marcos de sua carreira, como os trabalhos para jornais como O Pasquim e a Folha de S.Paulo.





No palco Artists' Valley. Sábado (4), às 15h





Msp e uma visita ao bairro do limoeiro





É difícil encontrar um brasileiro que não tenha lido um gibi da Turma da Mônica na infância. A CCXP terá um painel dedicado aos fãs dos personagens criados por Mauricio de Sousa -que, inclusive, dará uma entrevista à Mônica, sua filha, que irá apresentar o evento. O painel ainda terá novidades sobre as Graphic MSP, projeto de histórias em quadrinhos em que artistas convidados fazem releituras dos personagens e que inspiraram dois filmes. Daniel Rezende, o diretor de "Turma da Mônica - Lições", que chega aos cinemas ainda neste mês, também participa da conversa.





No palco Thunder Stage. Domingo (5), às 19h





Painel do Amazon Prime Video





O painel terá detalhes de "A Roda do Tempo", série baseada em livros de fantasia que chegou recentemente ao catálogo do Prime Video. Além disso, os fãs de "The Boys" e "Jornada nas Estrelas: Picard" vão descobrir novidades sobre as novas temporadas das produções. Os atores Rosamund Pike, de "A Roda do Tempo", Karl Urban, de "The Boys", e Patrick Stewart, de "Jornada nas Estrelas", estarão presentes.





No palco Thunder Stage. Domingo (5) às 20h20





Painel da HBO Max





A HBO Max parece estar realmente interessada em contratar celebridades brasileiras para seu elenco. Depois de convidar a Sandy para protagonizar um seriado sobre gastronomia, quem apresentará o painel da empresa é Angélica, que será a estrela de "Jornada Astral", um talk show sobre astrologia. Para a CCXP, a HBO Max diz que trará novidades sobre produções envolvendo os super-heróis da DC e sobre "House of the Dragon", uma série derivada de "Game of Thrones". Fãs de Harry Potter também terão um conteúdo misterioso sobre o legado da saga -um especial com parte do elenco original dos filmes do bruxinho será lançado na plataforma no primeiro dia de 2022.





No palco Thunder Stage. Sábado (4), às 20h40





Painel da Warner Bros





Aparentemente, a nostalgia será o ponto alto desta edição da CCXP. O elenco de "Matrix Resurrections", o novo filme da franquia que chega aos cinemas no próximo dia 22, vai marcar presença na programação do palco Thunder Stage. Os astros Keanu Reeves, Jonathan Groff e Jada Pinkett Smith são alguns dos confirmados no painel da Warner Bros, que encerra o festival.





No​ palco Thunder Stage. Domingo (5), às 21h10