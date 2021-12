Carnaval com Anitta é leiloado por R$ 618 mil em evento de Sean Penn

Anitta, 28, se apresentou na noite desta quarta-feira (1º) em Miami, em um evento beneficente para a Core (Community Organized Relief Effort), fundação sem fins lucrativos criada pelo ator Sean Penn. A brasileira cantou sucessos como "Me Gusta", "Girl From Rio", "Faking Love" e "Downtown".

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Além disso, uma experiência no Carnaval com Anitta foi arrematada em leião por US$ 110 mil (R$ 618 mil), segundo a assessoria da cantora. A noite foi dedicada a arrecadar recursos para programas da entidade na América Latina, especialmente os voltados a ajuda na crise da Covid-19.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No evento, a cantora usou dois vestidos. Um de veludo azul da grife Mugler, e outro longo com estampa animal print de Roberto Cavalli.