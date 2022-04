Bloco Bafo Quente leva oficinas ao aterro do Lago Igapó em Londrina

Começam neste domingo (20) as oficinas de percussão com o Bloco Bafo Quente em Londrina. Foram disponibilizadas 30 vagas e todas já foram preenchidas, mas quem quiser ainda pode se cadastrar na lista de espera. Basta enviar um e-mail informando o nome completo, idade e indicando, no campo Assunto, “Oficinas BBQ”.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Todas as aulas serão realizadas no aterro do Lago Igapó, e não é necessário possuir instrumentos de percussão para participar. As oficinas serão aos domingos, das 14h às 17h, nos dias 20 e 27 de março, 3, 10, 17 e 24 de abril, 1° e 8 de maio.