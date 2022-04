Banda londrinense Mama Quilla comemora 20 anos de reggae e outras batidas

Banda criada em Londrina em 2002 comemora duas décadas de estrada com show especial que acontece neste sábado (19), no Bar Valentino

Os povos incas acreditavam que os eclipses lunares ocorriam quando dragões tentavam atacar a deusa Lua, que era chamada por eles de Mama Quilla. Nesses períodos, com o objetivo de defendê-la dos ataques, guerreiros da tribo pré-colombiana entoavam cânticos milenares e tocavam instrumentos percussivos acreditando que esse ritual seria capaz de afastar as feras. Inspirados pelo poder da sonoridade percussiva inca descrito pela lenda milenar, um grupo de amigos resolveu batizar a banda de reggae que estavam criando em Londrina com o mesmo nome da divindade que é conhecida como a protetora das mulheres.

Surgia então a banda Mama Quilla, criada em 2002 e dona de uma das trajetórias mais longevas entre os grupos musicais da cidade. O aniversário de duas décadas dedicadas ao reggae será comemorado com o público em um show especial que acontece neste sábado (19), às 23 horas, no Bar Valentino. A apresentação contará com a participação de vários convidados especiais, como a banda Primos da Cida e os músicos Elvis Júnior e Rodolfo Mena (integrante da Banda Matina).





“Teremos ainda a presença do DJ Dj Red Roots Hi Fi, que receberá o público na Casinha do Valentino, a partir das 21 horas, e do Dj Soul Killa, que animará a plateia antes do show que terá início às 23 horas. Faremos uma apresentação mais longa que o normal pois levaremos para o palco grande parte das músicas que integram o repertório dos quatro álbuns autorais que lançamos desde o início da banda”, detalha Tiago Menezes, vocalista e guitarrista da Mama Quilla.





Ele comenta que além do show comemorativo que acontece nesse final de semana, os integrantes da Mama Quilla estão preparando outra surpresa para o público. “Estamos na fase de pré-produção do nosso quinto álbum. Pretendemos lançar as novas músicas ainda nesse ano, ainda não sabemos se como singles ou o álbum completo de uma única vez”, revela ao comentar que o grupo está aberto a novas influências musicais.

“Ao contrário do nosso primeiro disco lançado em 2005, quando tínhamos bastante definida a sonoridade que queríamos explorar, agora estamos cada vez mais abertos a novas influências musicais que têm chegado por conta de trabalhos paralelos que temos realizado. Incluindo elementos do samba que chegam por conta do Bloco do Bafo Quente e do jazz trazido por alguns integrantes da banda que tocam em outros grupos. Apesar de o reggae continuar sendo o nosso elemento principal ”, comenta.





Na avaliação de Tiago, as trocas musicais e as vivências pessoais entre todos os integrantes são responsáveis pela longevidade da banda. “Existe muita amizade, fraternidade e amor nessa convivência de tantos anos e um respeito muito grande pela individualidade de cada um. Acho que esse é o diferencial que faz com que a gente ainda sinta um prazer muito grande em tocar junto mesmo tendo pessoas que pensam de formas muito diferentes no grupo”, aponta.





Além de Tiago Menezes na voz e guitarra, a banda Mama Quilla é formada por Gisele Silva (voz), Diogo Burka (contra-baixo e voz), Luciano Assumpção (guitarra), Robson Ganeo (teclados e voz), Duda de Souza (percussão) e Guilherme "Carosso" Rossini (bateria). Integram a discografia do grupo os álbuns "Efeito Sintonia" (2005), "Pulso Forte" ( 2009) e "Segue Reto Toda Vida" (2013), além do DVD "A Hora é Agora e o Momento é para Sempre" (2019).





Serviço:

Show Mama Quilla – 20 anos

Quando - Sábado (19), a partir das 21 horas

Onde – Bar Valentino (R. Pref. Faria Lima, 486)

Quanto – R$ 25 (valor do segundo lote, últimas unidades à venda)