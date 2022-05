Auto da Paixão de Cristo fará apresentação única no feriado da Sexta-Feira Santa em Londrina

No feriado de Sexta-Feira Santa, celebrado este ano em 15 de abril, Londrina retoma o tradicional espetáculo Auto da Paixão de Cristo. Realizado pelo Grupo Teatro da Paz desde 1978, a apresentação envolve cerca de 500 pessoas na produção e atuação, e espera um público de, aproximadamente, 25 mil pessoas no CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa. O endereço é rua Atílio Scudeler, 283.



Antes da encenação da Paixão de Cristo, as apresentações começam às 18h com um momento de louvor e adoração. Dentre os participantes, estão confirmados o padre Ademar Lorenzzetti; Jéssica Pieri, do Grupo de Oração Carismático “Caminhando com Maria”; e bandas musicais.

Devido à pandemia de Covid-19, o Auto da Paixão de Cristo ficou suspenso nos anos 2020 e 2021. O diretor do espetáculo, Davi Gonçalves Dias, contou que até a apresentação deste ano ainda estava incerta. “Tivemos esses dois anos de hiato. Mas, graças a Deus, a pandemia está dando uma trégua, com índices menores, então decidimos retomar. Apesar de serem atores e atrizes amadores, ensaiamos exaustivamente por dois meses”, contou.