Aterro do Lago Igapó sedia Projeto Verão Londrina neste domingo

No domingo (19), das 15h às 19h, acontece a primeira edição do Projeto Verão Londrina – evento dedicado a promover a prática de atividades físicas durante o verão. As atividades serão realizadas no aterro do Lago Igapó 2.

O evento, promovido pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina), é aberto ao público em geral e conta com uma programação diversificada, incluindo danças, brincadeiras para crianças e adoção de animais. Também estão confirmados recolhimento de lixo eletrônico, e uma “cãominhada” solidária, em prol dos três pilares da saúde única: meio ambiente, pessoas e animais.

O Projeto Verão Londrina retorna para mais duas edições, em janeiro e fevereiro, ambos sem data definida. “Queremos tornar este um projeto oficial de Londrina, para que possamos realizá-lo a cada verão, ao longo de todos os finais de semana”, explicou o presidente da FEL, Marcelo Oguido.





Por ser uma atividade capaz de reunir muitas pessoas, o evento contará com medidas de prevenção à Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara facial pelos realizadores e participantes.