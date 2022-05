Espetáculo “Conexão”, em Londrina, libera reserva on-line de ingressos

O espetáculo “Conexão”, do grupo Tangará Produções, acontece nesta sexta-feira (29), a partir das 20h, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, localizado na rua Maranhão, 85. A apresentação integra a abertura da 10ª Conferência Municipal de Cultura de Londrina, que este ano aborda o tema “Cultura contra a Desigualdade! Cultura pela Diversidade!”. O evento é gratuito, de classificação livre e tem duração de 55 minutos.

Serão disponibilizados, ao todo, 700 ingressos. Destes, 40% já podem ser reservados pela plataforma Sympla, no link Espetáculo Conexão, e outros 40% poderão ser retirados presencialmente, na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde, até duas horas antes do início da apresentação.

O espetáculo “Conexão” surgiu no início de 2019, mas logo que os ensaios iniciaram, acabaram sendo interrompidos devido à pandemia de Covid-19. Com esse contratempo, o grupo precisou repensar e reorganizar o espetáculo. Toda essa reflexão fez com que os integrantes percebessem as conexões que ligam uns aos outros e com o público.





Todo esse desafio resultou em um espetáculo acrobático recheado de surpresas. Durante o show, é realizada a montagem de aparelhos que trazem números de equilíbrio e força; dentre eles, trapézio, lira, tecido, roda cry e até mesmo o voo de artistas, entre outros.