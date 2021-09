Tratador de animais em 'Tiger King' é encontrado morto

Erik Cowie, 53, que ficou conhecido como um dos tratadores de animais na série documental "Tiger King", da Netflix, foi encontrado morto em uma casa, em Nova York, Estados Unidos, segundo o site New York Post.



Cowie foi encontrado no dia 3 de setembro caído de bruços no quarto da casa por um amigo. As autoridades ainda não sabem se ele estava morando em Nova York, porque nos últimos meses ele trabalhava e vivia em Oklahoma. A polícia não encontrou nenhuma droga no local, mas aguarda um relatório toxicológico.

O tratador de animais ficou famoso após aparecer no documentário como um dos cuidadores de animais de longa data de Joe Exotic, 58, dono de um zoológico de felinos, que está preso acusado de matar vários animais e contratar um assassino para matar uma ativista.

Cowie foi uma testemunha importante no julgamento e prisão de Exotic. Ele era responsável por cuidar dos no Greater Wynnewood Exotic Animal Park.





No início deste ano, Cowie foi preso por dirigir bêbado em Oklahoma depois de se envolver em um acidente de carro. Ele se declarou culpado e deveria ser sentenciado logo após o incidente, mas não compareceu à audiência.

Muitos fãs especularam no passado que os dentes tortos de Cowie eram devido ao uso de metanfetamina. Ele negou o boato e disse uma vez que seus péssimos dentes brancos eram devido à idade avançada. Ele recebeu implantes dentários em julho de 2020 do colega estrela de "Tiger King", Jeff Lowe.