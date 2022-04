André Lamoglia será jogador de futebol brasileiro na 5ª temporada de 'Elite'

Aos poucos, a Netflix vai dando mais informações sobre o personagem do brasileiro André Lamoglia, 24, na série "Elite". Nesta segunda-feira (21), o serviço de streaming divulgou nas redes sociais o primeiro teaser da quinta temporada da série, que entra no catálogo no dia 8 de abril.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No vídeo, é possível ver que Lamoglia vai interpretar o jogador de futebol brasileiro Ivan Cruz, que vai concluir seus estudos em Las Encinas. Ele mora em uma mansão em que há diversas revistas de que ele foi capa.

Continua depois da publicidade





Em uma delas, aparece a seguinte frase: "Cruz, o novo imperador". Na chamada é para uma entrevista com o talento dos campos, é possível ler: "Tudo sobre o jogador que fatura como uma multinacional".





Outra informação que é confirmada pelo teaser é que o personagem vai falar em português, quando estiver em casa com os parentes. Já na escola, deve falar espanhol com os colegas.





O vídeo mostra Cruz se arrumando para seu primeiro dia de colégio. "Pai, estou indo para a escola", avisa o personagem, em português. O pai, que está no sofá em meio aos resquícios do que parece ter sido um festão de arromba na noite anterior, diz que vai levá-lo.

Continua depois da publicidade





O teaser também dá informações sobre a personagem da argetina Valentina Zenere, 25, outra novata no elenco. Tudo indica que a personagem dela, Isadora, será uma influenciadora digital, já que ela aparece conferindo uma conta dela no Instagram que tem mais de 1,2 milhões de seguidores.