Rock in Rio anuncia Guns N' Roses e Djavan no Palco Mundo em 2022

O Rock in Rio anunciou nesta terça (30) os shows de Guns N' Roses e Måneskin em 8 de setembro de 2022, no palco Mundo. Dois dias depois, Djavan faz a apresentação de abertura no mesmo espaço. O cantor brasileiro se junta a Coldplay, Camilla Cabello e Bastille no dia 10 de setembro.

Com Axl Rose e Slash, o Guns volta ao país para um show com muitos hits, como "Sweet Child O' Mine" e "Welcome to the Jungle", além das recém-lançadas "ABSUЯD" e "Hard Skool". Já os italianos do Måneskin fazem sua estreia no Brasil, com um setlist que traz seu grande sucesso "Beggin", com mais de 750 milhões de reproduções no Spotify e que viralizou com vídeos do TikTok.

Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.





Até o momento, o Rock in Rio divulgou nomes do palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok fazem show no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fecham o evento no dia 11.





Já no palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat com shows marcados no dia 8 de setembro, CeeLo Green faz um tributo a James Brown em 10 de setembro, enquanto Ludmilla e Macy Gray se apresentam em 11 de setembro.

Os 200 mil ingressos colocados à venda em 21 de setembro estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir. A seleção pode ser feita até 1º de abril, mês em que começa a próxima rodada de vendas.

Segundo a organização, essas entradas se esgotaram em tempo recorde: 1h28. Na edição de 2019, nesta fase de venda, os tíquetes acabaram em cerca de duas horas.





Em Portugal





A versão do festival em Lisboa também foi adiada -em 2020 e 2021- e passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Os ingressos estão disponíveis no site oficial com preços que variam de 74 euros (R$ 460) a 121 euros (R$ 750).





Em Portugal, para a próxima edição, estão confirmados nomes como Foo Fighters, Post Malone, Jason Derulo, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher, Duran Duran e A-Ha.





Iza, Ney Matogrosso e MC Rebecca foram anunciados para shows em Portugal e se uniram a outros três compatriotas antes confirmados: Anitta e Ivete Sangalo.

Programação do Rock in Rio 2022





2 de setembro





Mundo

Iron Maiden

Dream Theater

Megadeth

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira





Sunset

Nenhuma atração divulgada





3 de setembro





Mundo

Post Malone

Marshmello

Jason Derulo

Alok





Sunset

Nenhuma atração divulgada





4 de setembro





Mundo

Justin Bieber

Demi Lovato

Iza





Sunset

Nenhuma atração divulgada





8 de setembro





Mundo

Guns N' Roses

Måneskin





Sunset

Joss Stone

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat





9 de setembro





Mundo

Nenhuma atração divulgada





Sunset

Nenhuma atração divulgada





10 de setembro





Mundo

Coldplay

Bastille

Camila Cabello

Djavan





Sunset

CeeLo Green





11 de setembro





Mundo

Dua Lipa

Ivete Sangalo





Sunset

Ludmilla

Macy Gray