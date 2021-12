Roça desta quinta-feira é formada por Dayane, Marina e Solange em A Fazenda 13

Dayane Mello, Marina Ferrari e Solange Gomes disputam a permanência em A Fazenda 13 (Record) nesta semana. Uma das três será a décima primeira eliminada do programa e deixa a competição nesta quinta-feira (2).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Rico Melquiades, que havia recebido cinco votos dos colegas, conseguiu se livrar da berlinda porque ganhou a Prova do Fazendeiro. Na votação de terça-feira (30), ele havia puxado Dayane para a disputa. Além disso, a modelo foi vetada por Marina de participar da prova que poderia salvá-la.





Marina, por sua vez, foi parar na roça após Sthe Matos decidir que ela e Aline Mineiro disputariam uma votação exclusiva para decidir qual das duas iria para a roça. Esse poder foi dado à influenciadora pela chama vermelha, que ela ganhou de Dynho Alves.





Por fim, Solange foi a indicação do fazendeiro MC Gui.

Continua depois da publicidade





Prova do fazendeiro





A prova que sagrou o novo fazendeiro consistia em uma série de atividades inspiradas em desafios do TikTok. O primeiro era inspirado no jogo conhecido como "O Chão É Lava".





Na prova, os participantes precisavam fazer um circuito no menor tempo possível sem encostar o pé no chão. Marina saiu na frente, completando o circuito em 44 segundos, contra 49 de Rico. Já Solange precisou de 1 minuto e 55 segundos para completar a prova.





Na sequência, a prova era inspirada no "Desafio do Copo", em que as pessoas fazem um copo escorregar por uma mesa, sem deixá-lo cair do outro lado. Quanto mais próximo do final da mesa, maior a pontuação.





No programa, o copo foi substituído por um balde. Cada participante tinha 3 chances, sendo a maior pontuação a que valeria para a disputa. Solange alcançou a pontuação máxima, de 15 pontos, enquanto Marina e Rico conseguiram 14 cada um.





Por fim, o último desafio era inspirado no "Jogo da Velha". Os participantes disputavam entre si quem conseguia encontrar primeiro três logomarcas do patrocinador escondidas atrás de um painel. Rico venceu as disputas com Marina e com Solange, enquanto Marina venceu apenas a disputa com Solange. Esta última, perdeu todas as rodadas.





Ao final, a apresentadora Adriane Galisteu revelou as pontuações que cada prova em disputa (antes, só o público sabia). Com 100 pontos por ter vencido o "Jogo da Velha", Rico se tornou o fazendeiro da semana pela terceira vez. Solange ficou com 75 pontos, enquanto Marina ficou com 50.