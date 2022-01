Reta final de A Fazenda 13 terá duas roças especiais; Record promete surpresas na dinâmica

Aline, Bil, Marina e MC Gui disputam a permanência em A Fazenda 13 na primeira roça especial do reality. Dynho, Rico, Solange e Sthe estão na segunda roça especial. As definições ocorreram neste domingo (12), em uma prova.

Nesta segunda-feira (13), os dois mais votados na primeira roça especial vão garantir a vaga para a grande final e os outros dois peões serão eliminados.

Em seguida, a dinâmica será repetida na segunda roça especial, ou seja, dois participantes vão para a final e dois serão eliminados.





A final do programa acontece na quinta-feira (16). "Até o dia da decisão, a 13ª temporada do reality ainda promete muitas surpresas e emoções que vão agitar a dinâmica dos peões que continuam na disputa", afirmou a Record.





A influenciadora Mileide Mihaile foi a 12ª peoa eliminada, na noite de quinta-feira (9), em mais uma roça do reality, com 32,38% dos votos do público. Ela disputava a preferência do telespectador com Aline Mineiro e Solange Gomes.

"Foi muito difícil", disse Mileide sobre a sua participação no reality. Ela mencionou a falta que sentiu do filho Yhudy Lima, 11, e decepções no jogo, sem dar detalhes.