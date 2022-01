Record revela data da final de A Fazenda 13; ritmo de eliminação deve se intensificar

A Record anunciou nesta segunda-feira (6) a data da grande final de A Fazenda 13. Até o momento, a emissora não havia confirmado oficialmente quando a temporada se encerraria.

O programa ficará no ar até o dia 16 de dezembro, uma quinta-feira. Se seguir os mesmos moldes de 2020, a final deverá contar com 4 peões -ainda há 9 confinados participando da atração.

Com isso, é esperado que o ritmo de eliminação se intensifique nos próximos dias. "Até o dia da decisão, a 13ª temporada do reality show ainda promete muitas surpresas e emoções que vão agitar a dinâmica dos peões que continuam na disputa", adianta a Record.





Seguem na disputa Aline Mineiro, Bil Araújo (Arcrebiano), Dynho Alves, Marina Ferrari, MC Gui, Mileide Mihaile, Rico Melquiades, Solange Gomes e Sthe Matos. Quem for escolhido o campeão da temporada vai receber um prêmio de R$ 1,5 milhão.





O programa é comandado por Adriane Galisteu, que assumiu a função em 2021 após o desligamento de Marcos Mion. Este último assinou contrato com a Globo e com a Netflix, mas desistiu do contrato com o serviço de streaming para permanecer à frente do Caldeirão em 2022.