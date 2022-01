Rafael Portugal diz que saída do BBB não foi por dinheiro

De acordo com ele, o problema não foi dinheiro ou algum tipo de exigência que ele tenha feito à emissora. "Foi uma decisão da Globo não continuar por causa de contrato mesmo, não tem nada a ver com valor. Diferente dos outros anos, a emissora me pediu exclusividade, que eu não poderia aceitar porque tenho outros projetos como o Porta dos Fundos e A Culpa é do Cabral", disse em vídeo.

Depois de ser anunciado que Dani Calabresa seria a sua substituta no CAT BBB, quadro de sucesso das últimas duas edições do reality da Globo, o humorista Rafael Portugal veio a público para dar a sua versão dos fatos.

Durante os dois anos em que comandou o quadro, Portugal afirma que o fazia sempre às segundas-feiras, mas que agora a Globo queria aumentar a quantidade de dias. "A Globo me pediu que esse contrato fosse diferente, o que é normal, porque está pagando o artista e o quer em outros projetos", emendou.





Ele fez questão de elogiar Dani e Paulo Vieira e desejou sorte aos amigos em 2022. "Uma das pessoas que mais amo na vida, engraçada e gênia. Eu tenho certeza que ela vai fazer lindamente porque nada disso é feito sozinho. Eu fiz com uma equipe maravilhosa. O Paulo Vieira é meu amigo, meu irmão", completou.





Dani se diz feliz com a oportunidade. "Estou muito empolgada para assumir o CAT BBB porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário (risos)". Ela também promete se divertir junto com o público. "Eu sou fã. Me envolvo e me apego aos participantes. Quero fazer tudo pro público se divertir comigo."





Disposto a ampliar o espaço para o humor no programa, Boninho, diretor responsável pela atração, também dará um novo quadro a Paulo Vieira, ainda em fase de desenvolvimento. A informação foi dada em primeira mão pela colunista Carla Bittencourt, do site Metrópoles, e confirmada por Zapping.





A nova edição mantém uma outra seção inspirada pelo bordão de Gil do Vigor, participante da temporada 2021 contratado pela Globo, com "O Brasil Tá Lascado".