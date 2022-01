Protagonista Ellen Pompeo dispara que Grey's Anatomy deveria terminar

A atriz Ellen Pompeo, 52, afirmou que frequentemente está na posição de convencer as pessoas envolvidas na produção de "Grey's Anatomy" de que é a hora da série acabar. O drama médico está atualmente em sua 18ª temporada.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em entrevista ao site Insider, a protagonista da série afirmou: "Estou me focando em convencer todo mundo de que a série deveria terminar. Às vezes me sinto a única ingênua no set, que continua perguntando: 'Mas qual vai ser a história agora, o que vamos contar?'".

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"E todo mundo está pensando: 'Quem liga, Ellen? Vai lucrar um zilhão de dólares'", completou a artista que interpreta a Doutora Meredith Grey. Em agosto, a atriz disse não ter tanta vontade de continuar atuando após o fim da série.





"Grey's Anatomy" está há 17 temporadas no ar e mantém o posto de série mais assistida do canal ABC, com uma média de 15 milhões de espectadores. No Brasil, os episódios são transmitidos pelo Sony Channel, às terças-feiras.





Em entrevista ao podcast "Ladies First with Laura Brown", falou sobre o que pensa do futuro. "Não estou dizendo que não vou atuar nunca mais, talvez eu o faça, mas não estou super animada para continuar tendo uma carreira na atuação", começou.

Continua depois da publicidade





"Eu estou mais empreendedora nesse momento. Estou animada para investir e abrir meus negócios. É uma área em que eu gostaria de crescer, usar a mente de outras formas", emendou.





A atriz faz parte do elenco da série médica desde 2005. Justamente por esse longo tempo à frente do projeto que ela considera já ter contribuído demais para a série.





"Ficar sentada em trailers, viajar por aqui, filmar em Atlanta, em Vancouver. Eu não tenho desejo de estar sentada em um trailer às 23h esperando para gravar cenas e ter produtores batendo na minha porta para me avisar quando posso almoçar. Isso é para os jovens!", disse.





Para ela, aos 30 e poucos anos tudo era mais fácil. "15 anos atrás, eu achava que eu estaria no fim da minha carreira com atriz. Agora que tenho 50, não me vejo desse jeito de forma alguma. Me vejo como alguém que pode fazer o que quiser ou também não fazer nada", concluiu.