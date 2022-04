Prefeitura de Maringá volta a promover Festa da Canção

Após dois anos, a Prefeitura de Maringá volta a promover a Festa da Canção, entre os dias 21 de abril e 1° de maio. O evento, que está na 25ª edição, ocorrerá na Praça Deputado Renato Celidônio, ao lado da Prefeitura, e contará com ações de lazer, cultura e gastronomia. Nos dias úteis, a festa será das 18h às 23h30. Já nos sábados, domingos e feriados, o horário é das 11h às 00h.

Ao todo, 10 entidades da área social participarão, elas são responsáveis por coordenar ações voltadas para crianças, adolescentes, idosos, famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência.

A secretária de assistência social, Sandra Jacovós, informa que as entidades já abriram a venda antecipada de voucher, que pode ser adquirido por telefone (ver lista abaixo). “Nosso objetivo é fortalecer as entidades para captação de recursos e outras oportunidades no desenvolvimento de projetos”, ressalta.





O evento é coordenado pela Secretaria de Assistência Social, Política sobre Drogas e Pessoa Idosa com parceria das Secretarias de Cultura; Secretaria de aceleração Econômica e Turismo, Secretaria de Recursos Humanos, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Comunicação e tem apoio do 4° Batalhão da Polícia Militar e do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros.