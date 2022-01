Os 20 anos sem Cássia Eller: Levantamento mostra mais tocadas da artista

Cássia Eller deixou uma legião de fãs desolados com sua morte em 29 de novembro de 2001, data que completa 20 anos nesta quarta-feira (29).





Em homenagem à dona de uma voz inconfundível e interpretação única, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) promoveu um levantamento acerca das suas músicas mais tocadas nos últimos dez anos nos principais segmentos de execução pública.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“O segundo sol”, de autoria do amigo Nando Reis, lidera esse ranking. Reis, aliás, é o compositor de oito das 20 músicas gravadas por Cássia Eller que mais tocaram no Brasil de 2011 a 2021.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Logo em seguida, “Malandragem”, de Frejat e Cazuza, e “Por enquanto”, de Renato Russo, completam o top 3.





Uma curiosidade foi o estudo específico do Ecad sobre as canções gravadas por Cássia Eller e que mais tocaram no segmento de TV, que engloba os canais de TV aberta e TV fechada, nos últimos dez anos.

Continua depois da publicidade





A música “A Cuca te pega”, de autoria de Dori Caymmi e Casé, lidera e fez parte da trilha sonora do Sítio do Pica-Pau Amarelo, programa infantil exibido pela Rede Globo.







A cantora tem 337 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos 10 anos, os segmentos de Rádio e TV foram os responsáveis por mais de 85% do que foi arrecadado em direitos autorais para ela.





Os seus herdeiros continuam recebendo os direitos autorais por 70 anos após a sua morte, como determina a lei do direito autoral (9.610/98).







Confira o ranking das músicas gravadas por Cássia Eller mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festas e Diversão):







1: O segundo sol - Nando Reis



2: Malandragem - Frejat / Cazuza



3: Por enquanto - Renato Russo



4: Palavras ao vento - Marisa Monte / Moraes Moreira



5: All star - Nando Reis



6: Relicário - Nando Reis



7: E.c.t. - Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown



8: O meu mundo ficaria completo - Nando Reis



9: Gatas extraordinárias - Caetano Veloso



10: Luz dos olhos - Nando Reis



11: Lanterna dos afogados - Herbert Vianna



12: Admirável gado novo - Zé Ramalho



13: Vento no litoral - Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos



14: Partido alto - Chico Buarque



15: No recreio - Nando Reis



16: As coisas tão mais lindas - Nando Reis



17: Todo o amor que houver nessa vida - Frejat / Cazuza



18: 1º de julho - Renato Russo



19: Nós - Tião Carvalho



20: Socorro - Alice Ruiz / Arnaldo Antunes







Agora, veja o ranking das músicas gravadas por Cássia Eller mais tocadas no segmento de TV (aberta e fechada) nos últimos 10 anos:







1: A Cuca te pega - Dori Caymmi / Casé



2: Nada vai mudar isso - Moska



3: Lullaby - Marcio de Freitas / Cássia Eller



4: Não deixe o samba morrer - Edson Conceição / Aloisio



5: Palavras ao vento - Marisa Monte / Moraes Moreira



6: O segundo sol - Nando Reis



7: Por enquanto - Renato Russo



8: O meu mundo ficaria completo - Nando Reis



9: All star - Nando Reis



10: Try a little tenderness - David Manners / Al Newman / Harry M Woods



11: Malandragem - Frejat / Cazuza



12: Partido alto - Chico Buarque



13: Toda vez que eu digo adeus - Carlos Rennó / Cole Porter



14: Nasci para chorar - Mucci (Di) Dion / Erasmo Carlos



15: Gatas extraordinárias - Caetano Veloso



16: Milagreiro - Djavan



17: Lanterna dos afogados - Herbert Vianna



18: As coisas tão mais lindas - Nando Reis



19: 1º de julho - Renato Russo



20: E.c.t. - Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown