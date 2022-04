Xand Avião comemora 40 anos de idade com música “Casal raiz” no topo das mais tocadas

Xand Avião, é um dos principais representantes do forró no Brasil, conhecido por ser um dos vocalistas da banda Aviões do Forró e por sua contribuição para o crescimento do gênero musical no país nos últimos anos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Nesta quinta (24), o cantor completa 40 anos e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento sobre o artista e revisitou as músicas importantes de sua trajetória.

Continua depois da publicidade





O artista tem 2.180 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. O estudo traz o ranking com as 20 músicas mais tocadas que ele escolheu para gravar como intérprete. Entre as cinco primeiras estão "Casal raiz" (autoria de Elvis Elan, Isabella Resende, Filipe Escandurras e Robbson Ribeiro); "Puxa, agarra e beija" (autoria de Rafinha Rsq, Tierry e Flavinho do Kadet); "Inquilina" (autoria de Xand Avião, Guedes Neto, João Ribeiro e Dj Ivis); "Reza aí" (autoria de Thallys Pacheco) e "Algo mais" (autoria de Waléria Leão e Blener Maycom).





A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de música, nos últimos cinco anos, foi proveniente dos segmentos de Rádio, Casas de Festas e Diversão e Música ao Vivo, que correspondem a mais de 75% do que foi destinado a ele.







Confira o o ranking das músicas gravadas por Xand Avião mais tocadas nos últimos cinco anos nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festa e Diversão:

Continua depois da publicidade





1 - Casal raiz - Elvis Elan / Isabella Resende / Filipe Escandurras / Robbson Ribeiro





2 - Puxa, agarra e beija - Rafinha Rsq / Tierry / Flavinho do Kadet





3 – Inquilina - Xand Avião / Guedes Neto / João Ribeiro / Dj Ivis





4 - Reza aí - Thallys Pacheco





5 - Algo mais - Waléria Leão / Blener Maycom





6 - Dono do seu beijo - Nil Bernardes / Cecilio Nena / Antonio Luiz





7 - De mãos atadas - Céu Maia / Zelia Santti





8 – Uber - Romim Mahta / Dj Ivis





9 - Banca de flores - Vinicius Romero / Danilo Mendes / Johnny Rodrigues





10 - Fiquei sabendo - Hélio Rodrigues / Caninana





11 - Nota 10 - Paulinho Paixão





12 - Basta você me ligar - Dj Ivis





13 - Correndo atras de mim - Renato Moreno





14 - Vai doer - Val Lima / Dj Ivis





15 - Não me esqueceu né? - Cleber Show / Robson Lima





16 - Naquele mesmo bar - Vitinho Sanfoneiro / Artur Bacanna





17 - Colo colo - Pedro Henriqque / Vinicius / João Bosco





18 - Lei da vida - Wallace Vianna / André Vieira / Dudu Borges





19 - A cidade inteira - Val Lima / Dj Ivis





20 - Eu e a torcida do Brasil - Vinicius O Poeta / Francisco Araujo / Vine Show / Renno Poeta / Junior Gomes