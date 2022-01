'Cenário muito incerto', afirma Daniela Mercury ao anunciar que não fará shows no Carnaval

A cantora Daniela Mercury, 56, anunciou que não fará shows durante o Carnaval 2022 para não promover aglomerações. Segundo ela, ao avaliar a situação no país, a conclusão é que "o cenário é muito incerto".

"Já estou considerando que na Bahia, o governo e a prefeitura não vão realizar o Carnaval 2022, mesmo ainda não havendo anúncio oficial. E, apesar de estar mantido a festa de São Paulo, e o Pipoca da Rainha ser tão tradicional na folia paulistana, infelizmente não desfilarei em 2022", diz ela em comunicado.

De acordo com a artista, caso as autoridades mantenham os festejos, a ideia dela e de sua equipe é tentar, na medida do possível, realizar alguns eventos durante todo o verão.





"Sempre com limitação de público e com a exigência das duas doses da vacina. Além disso, continuo estimulando meus fãs e todos os brasileiros a usarem máscara. O momento ainda não é de plena tranquilidade", afirma Mercury, que também acaba de lançar em todas as plataformas digitais "As Rendas do Mar", uma homenagem a todas as mulheres na figura de Iemanjá.





A decisão dela chega após uma confusão gerada em evento com a cantora Claudia Leitte. O nome dela ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil na ocasião. No entanto, a causa não foi positiva, a hashtag #ClaudiaLeitteGenocida teve destaque um dia após a cantora apresentar o trio elétrico Blow Out, no estacionamento do Espaço das Américas, em São Paulo.

O Instagram da cantora informou que o show respeitaria os cuidados para conter proliferação da Covid-19. "Evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo", dizia a publicação com uma foto de Leitte pronta para subir no trio.





As imagens do bloco da cantora, porém, contrastavam com a informação, já que era possível ver uma grande aglomeração formada por pessoas sem máscaras, o que não é permitido na capital paulista.





Entre elogios de famosos como Giovanna Antonelli, Susana Vieira e Fabiana Karla começaram a surgir críticas de internautas. "Ué, achei que ainda estávamos em pandemia", escreveu uma. "Primeiro um stories com máscara nos bastidores, pra depois aglomerar enfim a hipocrisia", falou outra.