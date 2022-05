Ônibus da dupla Conrado & Aleksandro sofre grave acidente no interior de SP

A dupla se apresentou na sexta-feira (6) em Tijucas do Sul, no Paraná, e seguia para São Pedro (SP) para um show neste sábado (7).

De acordo com apurações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de São Paulo, o pneu dianteiro esquerdo estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central.





O produtor musical Orlando Baron lamenta o acidente com a dupla e toda a banda. Segundo Baron, a história da dupla com ele é muito verdadeira. "Eu estou muito chocado. Eu criei essa dupla, eu lancei do zero, eu estive lá quando tudo começou. Eu tenho muita história com eles desde 2008. Fiz disco deles. O Aleksandro é meu irmão do peito. Meu irmão do coração", afirma.





Em nota oficial, a Singular Produções Artísticas informou com pesar, no perfil da dupla Conrado & Aleksandro no Instagram, a morte de Luiz Aleksandro Talhari Correia, 34 anos. Conforme a nota, ainda não há a confirmação dos nomes dos outros cinco mortos no acidente.





De acordo com o comunicado, Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado junto com os outros 11 membros da equipe, que ainda não tiveram seus nomes divulgados.