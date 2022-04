Luísa Sonza rebate Maurício Meirelles após críticas sobre 'transar muito'

A cantora Luísa Sonza, 23, e o humorista Maurício Meirelles, 38, trocaram farpas pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira (14). Tudo começou na madrugada deste domingo (13), quando Meirelles tuitou: "Já entendemos que a Luísa Sonza transa muito ou precisa de mais uma música?".

Na madrugada desta segunda, a cantora respondeu ao tuíte e criticou a postura do humorista. "Já entendemos que esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim para ver se o engajamento melhora?, começou ela.

"Estou te respondendo para dar a atenção que você tanto precisa, dica: me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar etc... Que garanto que sai em todos os sites e aí você consegue o que você quer", completou a artista.



Após a resposta de Sonza, o humorista compatilhou um vídeo em seu Instagram, direcionado para os fãs da artista e para a própria cantora. "Aos seguidores da cantora Luiza Sonza", escreveu ele na legenda do registro compartilhado na manhã desta segunda.



"Desde manhã estão me atacando nas redes sociais com um emoji que vomita. Nunca imaginei que o termo transar demais pudesse ser ofensivo e estou refletindo sobre o assunto. Eu peço desculpas a cantora Luísa Sonza e ao Neymar, porque eu já falei que o Neymar transa demais", começou.

"Na verdade, não vim pedir desculpas, porque eu me senti ofendido. A gente está em uma época de empatia e pessoas como eu e meus amigos, que tem filhos, a gente se ofende com esse tipo de coisa. É um absurdo você, Luísa Sonza, cantar sobre transar demais", continuou ele.



"Porque você não pensa nas pessoas que não transam demais e se ofendem com isso... Você não teve empatia pelas pessoas. O erro é teu e eu aguardo um pedido de desculpas", completou o humorista. Nos comentários seguidores comentaram com emojis de risada. Inicialmente, o comentário do artista foi feito após o lançamento da faixa "Café da Manhã ;P", uma parceria de Sonza com Ludmilla.