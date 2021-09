Carlinhos Brown convida eliminados do The Voice Kids para gravar single

músico e jurado do programa The Voice Kids (Globo), Carlinhos Brown, 58, convidou dois eliminados da competição para gravar um single, no domingo (5). Na fase de tira-teima ele escolheu Elis Cristine e Helloysa do Pandeiro, deixando de fora da competição Maria Alice e Allonso.





"Estou perdido porque é muito bom. Meu Deus do céu! Foi incrível o que aconteceu no dia de hoje com o talento de vocês. Realmente é muito difícil. Foi uma das mais difíceis que já enfrentei", disse enquanto pensava em sua decisão.





Ao precisar eliminar dois dos competidores, Brown ficou emocionado e fez o convite: "Maria Alice, agora sou eu que te peço uma chance, que vire a cadeira para mim. Você topa gravar um single comigo? Allonso isso se estende a você também".





Além disso, o artista também elogiou toda a equipe que trabalhou no programa no domingo. "Foi incrível o que aconteceu no dia de hoje, com o talento de vocês e o que vocês representam para a cultura, na música popular brasileira", começou.





"O que quero é só que vocês tenham consciência de que são fortes e que este é um lugar onde se passa para cumprir tarefas, e é uma vitória estar aqui", concluiu o cantor. Nesta terça-feira (7) o programa foi indicado ao Emmy Kids Internacional 2021, segundo anúncio feito pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão.