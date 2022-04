Lucas diz que se 'jogar com o coração' irá apertar botão e desistir do BBB 22

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14), o estudante de medicina Lucas ficou abalado com os apontamentos feitos pelos outros colegas de confinamento, principalmente Arthur, Scooby e P.A, e chegou a dizer que desistiria BBB 22 (Globo) caso jogasse com o coração.

O brother foi desabafar com Eslovênia, seu par romântico na casa, que disse que está sentindo falta do líder da semana. "Esses dias, até eu estou sentindo a minha falta. Tipo, de estar em uma situação e tomar decisões que só o jogo faz a gente passar", afirmou ele.

"Euforia demais, às vezes, nos engana", respondeu Eslovênia. Lucas rebateu dizendo que está pensando estrategicamente na casa. "Se pensar com o coração, aperto o botão e vou embora. Se eu parar para pensar estrategicamente, existem as consequências", disse o brother.



"É difícil separar as coisas de jogo e coração, e isso acaba me deixando tenso, triste, e eu não sou assim", completou ele. Na noite anterior, o estudante recebeu três flechas com o adjetivo traidor, durante o Jogo da Discórdia. Lucas virou alvo da casa e passou a ser questionado por lealdade e aliança também por Linn da Quebrada, Jessilane e Natália, além de Arthur e Scooby.



O estudante de medicina foi encurralado por prometer lealdade ao quarteto formado por Scooby, P.A, DG e Arthur, mas também não ser leal às comadres –Lina, Jessi e Natália. Durante uma conversa com Pedro Scooby, Arthur ainda afirmou que pretende focar seu jogo no capixaba.

"Semana que vem eu vou para cima dele de qualquer jeito. Semana que vem vou para cima desse Líder de qualquer jeito, irmão, pode esperar...", diz o ator. "Irmão, está tudo certo", fala o surfista. "Era só o que me faltava! Eu ser o maluco que alfineta o outro ao vivo. Não dá para entender. Vou perder o tempo do meu discurso para alfinetar alguém, mano?", comenta o ator.



PAREDÃO



Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no Paredão desta semana do Big Brother Brasil 22 (Globo). A definição aconteceu na noite deste domingo (13). A noite de Paredão começou com Arthur, anjo da semana pela terceira vez, imunizando Paulo André.



Vetado da última Prova do Líder por Pedro Scooby, Eliezer escolheu puxar Gustavo para o Paredão junto a ele. Gustavo, por sua vez, contragolpeou Vinícius e o levou ao Paredão. Já na formação deste domingo, Pedro Scooby foi indicado ao Paredão por Lucas, líder da semana.



DG foi o mais votado pela casa, com 5 votos. No entanto, conseguiu se safar da berlinda após ter recebido o menor número de bolas vermelhas e eliminando Gustavo na última rodada em uma dinâmica de sorte na Prova Bate e Volta.