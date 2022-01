Leo Chaves revela casamento secreto em foto com nova esposa

O cantor Leo Chaves fez uma declaração de amor surpreendente para sua parceira, Carolina Figueira, em texto no Instagram. O sertanejo publicou uma foto em que o casal veste branco, no meio de um beijo. Na legenda, ele escreveu: "Que privilégio ter você como minha esposa!"

Os dois até então eram conhecidos como namorados, e a cerimônia formal de casamento foi feita em segredo na sexta-feira (24), véspera de Natal. "Um momento muito especial que passou, mas que me acompanhará pra sempre", disse ele.

Leo e a designer de interiores estão juntos desde 2020, e mantém seu relacionamento bastante privado. O músico foi casado anteriormente a Tatiana Sbrana, uma relação que durou 14 anos e gerou três filhos.





Outras fotos da cerimônia particular foram compartilhadas nas redes sociais do casal nos últimos dias, mas sem falar em casamento. No sábado (25), Carolina publicou uma foto de mãos dadas com o atual marido e escreveu: "Natal é sempre tão especial pra mim... esse ficará marcado pra sempre na nossa memória! Obrigada por dividir a vida comigo!"





Já Leo publicou no domingo (26) uma foto de sua família com a companheira, incluindo o irmão. Os dois formavam a famosa dupla sertaneja "Victor & Leo" até que o mais velho, Victor, foi denunciado por contravenção após ser flagrado em vídeo agredindo sua ex-mulher, Poliana Batagini.

Victor foi condenado a 18 dias em regime aberto, além de pagamento de indenização à moça. Leo agora segue carreira solo.