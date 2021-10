Kourtney Kardashian usa anel de noivado de R$ 5,5 mi

A atriz e modelo Kourtney Kardashian, 42, compartilhou com seus fãs e seguidores uma foto de topless para mostrar seu anel de noivado. A publicação foi feita neste domingo (24), no Instagram da socialite.

"Não consigo acreditar que isso foi há uma semana", escreveu ela na legenda, citando seu noivo Travis Barker, 45, baterista da banda Blink-182. O músico respondeu com um emoji de anel de diamante nos comentários.

O pedido de casamento aconteceu no domingo passado, em Montecito, na Califórnia, com um anel projetado pela designer Lorraine Schwartz, segundo o Page Six. "Ele [Barker] foi muito ativo em todo o processo", disse Schwartz. "É lindo e eles estão felizes."





Mike Fried, CEO da empresa Diamond Pro, afirmou, também ao site, que o anel "parece ser maior do que 15 quilates em um pavé ou halo oculto", e avaliou o design em US$ 1 milhão, o que equivale a cerca de R$ 5,5 milhões.

Apesar deste ser o primeiro casamento de Kourtney, ela possui três filhos de seu relacionamento de 10 anos com Scott Disick, 38, sendo eles Mason, 11, Penelope, 9, e Reign, 6. Em entrevista ao Page Six, uma fonte disse que Disick estava "enlouquecendo" com as notícias do noivado de sua ex.