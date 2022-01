Kate Winslet, protagonista de 'Titanic', diz que chorou ao rever Leonardo DiCaprio

Devido à pandemia e conflitos de agenda, a atriz Kate Winslet, 46, e o ator Leonardo DiCaprio, 47, ficaram sem se encontrar por três anos. E o reencontro trouxe muitas lágrimas para a protagonista de "Titanic".

A atriz confessou ao jornal britânico The Guardian que ficou emocionado em rever o colega de set. "Eu não conseguia parar de chorar", disse. "Como muitas amizades em todo o mundo, nós sentimos muito a falta um do outro por causa da Covid. Ele é meu amigo, meu amigo próximo. Nós estaremos ligados a vida toda."

"Eu o conheço por metade da minha vida", refletiu a atriz, que contracenou pela primeira vez com DiCaprio quando ambos estavam em seus 20 anos e fizeram o par romântico Jack e Rose.





Na entrevista, a atriz também relembrou os bastidores do filme e o cansaço que ambos sentiram durante a produção.





"Não era prazeroso para nenhum de nós, mas estávamos nessa juntos. Apesar de ele ter muito mais dias de folga do que eu", disse. "Eu acho que fui criada para ser grata e só encarar aquilo. Não senti que era meu direito me sentir miserável, e se eu estivesse, com certeza não deveria deixar um jornalista saber."