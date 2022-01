Juliette vinga como cantora e Camila Queiroz dará volta por cima, preveem esotéricos

Anitta vai fazer ainda mais sucesso em 2022? Como será o ano de Ludmilla, Luan Santana e Gusttavo Lima? E a carreira de cantora de Juliette, vai dar certo? O que acontecerá com Camila Queiroz após sua saída conturbada de "Verdades Secretas 2"?

Veja as previsões para o 2022 desses artistas a partir das análises do numerólogo Yub Miranda, do Personare, e da terapeuta holística Lígia Schincariol.

Anitta





Após um 2021 com muito sucesso no Brasil e no exterior, Anitta seguirá em expansão e crescimento no próximo ano, especialmente após o seu aniversário, em 30 de março. "E ela continua fazendo muitas parcerias e tendo muita iluminação no amor e nos negócios", diz a terapeuta holística Lígia Schincariol.





"Anitta é ariana e tem de nascimento uma energia mental muito potente, em que com determinação vai em busca de seu sucesso profissional e na vida pessoal", completa.

O numerólogo Yub Miranda, do Personare, concorda que 2022 será um ano de expansão para Anitta. "Os contatos, a vida social, as amizades, enfim, uma maior interação e troca com o público e os amigos poderão ser bem notórios neste ano", diz.





Ele acrescenta que o período será também de mais diversão e entretenimento para a cantora, que estará em um ano pessoal 3. "É um número associado ao prazer."





"Além disso, está ligado à criatividade, à comunicação e ideias férteis. Ela poderá compor mais, cantar, se apresentar, fazer mais shows e atuar ainda mais nas redes sociais", conclui.





Gusttavo Lima





"É um ano para realizar algum grande sonho", diz o numerólogo Yub Miranda sobre como vai ser 2022 para Gusttavo Lima. Segundo ele, o período também será marcado por reflexões e por um balanço sobre a sua vida e carreira.





O ano pessoal 9, como o vivido pelo cantor, representa também finalizações. "Extrair lições e saber o que não quer mais para sua vida a fim de desapegar", afirma.





"Algum tipo de renascimento poderá ser necessário. Além de um lado humanitário mais ativo, que poderá levar o cantor a se envolver mais em causas sociais", completa.





A terapeuta holística Lígia Schincariol também afirma que Gusttavo Lima terá um ano de finalizações, principalmente após o seu aniversário em 3 de setembro. "Pode ser até seu casamento ou algum assunto que ele vem carregando há muito tempo e irá terminar para a sua evolução".





Em 2020, o cantor anunciou o fim da relação com Andressa Suita, com quem tem dois filhos. Pouco tempo depois, eles voltaram a ficar juntos. Lígia diz que o ano de 2022 da influenciadora também deverá ser marcado por términos em sua vida pessoal e nos negócios.





A esotérica acrescenta que Gusttavo Lima tem muito forte o número 3, o que representa crescimento e criatividade. "Ele vai ficar por muitos anos neste ciclo de vida", conclui.





Ludmilla





A cantora Ludmilla estará em um ano pessoal 7 em 2022. Segundo Yub Miranda, o período pode ser muito bem aproveitado se ela tiver coragem de encarar certos medos e limitações a fim de se conhecer melhor. "Mas se a pessoa evitar esse mergulho, o risco de se deparar com situações esquisitas, mal entendidos e traições pode forçar a esse processo interior."





Ele acrescenta que é também um momento propício para viagens, cursos e um envolvimento maior com a espiritualidade. "Este aprimoramento pessoal, técnico e profissional poderá gerar um trabalho de maior qualidade e uma atitude mais sábia durante 2022", indica.





Luan Santana





O cantor poderá ter um 2022 marcado por novas experiências e mudanças, iniciadas por uma inquietação interior. "Quanto mais Luan Santana for aberto ao novo e estiver disposto a arriscar, ousar e inovar, melhor", aponta o numerólogo Yub Miranda. O ano pessoal 5, completa ele, costuma ser também um período de muitas viagens.





"O risco é prometer demais ou se espalhar entre diversos compromissos e atividades, o que pode gerar distração, excessos ou mesmo acidentes", alerta. O conselho de Miranda é que o artista tenha disciplina.

Segundo Lígia Schincariol, a carreira de Luan Santana se consolida ainda mais em 2022. "Ele vive um ciclo de parcerias (profissional e amorosa) desde os seus 29 anos e que fica até seus 56 anos", diz.





Gil do Vigor





Muito sucesso e poder vão marcar o primeiro semestre de 2022 de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, economista que se destacou no Big Brother Brasil (Globo). Esta é a previsão da terapeuta holística Lígia Schincariol.





Ela afirma que após o aniversário dele, em 14 de julho, Gil entra em um ano pessoal 9, que é marcado por finalizações. "Entrará em um período de términos. Algo que não está mais compatível com sua energia, finaliza", afirma.





"O 9 simboliza o fim de um ciclo de nove anos. Por isso, Gil poderá não ter tanta clareza sobre qual caminho tomar, mas saberá o que não mais o satisfaz, de modo a finalizar, concluir e se desprender", concorda o numerólogo Yub Miranda.





Segundo ele, o 9 também é um número artístico e professoral. "Ele pode tanto atuar de forma mais criativa nesse meio quanto também ensinar, publicar e promover o seu saber."





"Um ano intenso, de experiências comoventes e emocionantes, é o que marcará o 2022 de Gil", resume Miranda.





Juliette Freire





Vencedora do BBB 21 e fenômeno nas redes sociais, Juliette seguirá em crescimento em 2022, segundo a previsão de Lígia Schincariol. "E esta nova atividade de cantora será muito boa para ela", afirma. O amor, por outro lado, não será o foco do período, já que deverá ter uma vida social agitada.





Já o numerólogo Yub Miranda diz que Juliette estará em um ano pessoal 3, que é associado à vida afetiva. "Porque o desejo por viver um relacionamento divertido, romântico, prazeroso é maior."





Segundo ele, será um período excelente para Juliette atuar, criar e se expressar. "Uma maior atuação nas redes sociais e uma ampla rede de contatos poderão resultar em ótimas oportunidades de expansão para Juliette", conclui.





Camila Queiroz





Após um período difícil em 2021 pela sua saída conturbada da novela "Verdades Secretas 2", da Globo, Camila Queiroz poderá ter um 2022 de expansão, segundo aponta a numerologia. Assim como Juliette, ela estará em um ano pessoal 3.





"O 3 é o número da arte de representar, de atuar. Consequentemente, a atriz estará mais à vontade para usar o poder da imaginação e da comunicação em seu trabalho", diz Yub Miranda.





Ele acrescente que o 3 é também do romance e da fertilidade. "E isso pode representar uma vida amorosa mais intensa, com o desejo de amar e de ser amada mais intenso", diz.