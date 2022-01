Israel e Rodolffo anunciam música com Juliette; ex-sister confirma informação

Israel e Rodolffo anunciaram na noite desta quarta-feira (8), na entrada do Prêmio Multishow, no Rio, que lançam ainda neste mês uma música com Juliette. Uma parceria da vencedora do BBB 21 (Globo) com a dupla é muito aguardada pelos fãs.

"Em dezembro temos um lançamento com a Juliette, uma música incrível", disse Israel ao ser questionado sobre novos projetos. "Não pode falar", interrompeu Rodolffo. "Agora já foi", respondeu Israel. Os sertanejos não deram mais detalhes da parceria.

A dupla se apresenta no pré-show da cerimônia da premiação está concorrendo em três categorias, Hit do Ano é Melhor Música com "Batom de Cereja" é Melhor Dupla. "Estamos com três indicações, se Deus quiser, vamos levar pelo menos uma", afirmou Israel.





Ao chegar ao evento, Juliette confirmou a informação. Ela disse que a música com Israel e Rodolffo é um sertanejo. "É uma música bem bonita", afirmou.