Primeira rede social 'fenômeno' no Brasil, Orkut promete voltar em breve

Boa notícia para aqueles que se divertiam nas comunidades e nos depoimentos do Orkut: seu fundador reativou o site orkut.com com um comunicado prometendo novidades. Orkut Buyukkokten afirma estar construindo "algo novo" e deixa um suspense no ar. "Vejo você em breve", diz o criador da primeira grande rede social a fazer sucesso no Brasil.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com tom de crítica às redes sociais atuais, Buyukkokten defende "que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline". "Trabalhamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. (...) Há tanto ódio online nos dias de hoje, e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas. Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los", diz.

Continua depois da publicidade





A rede social foi criada em janeiro de 2004, e o Brasil foi um dos países de maior público, chegando a 50% dos perfis no mundo. O comunicado de Buyukkokten, inclusive, é publicado em inglês e em português.





Em 2008, o Orkut foi comprado pelo Google, empresa para a qual seu criador trabalhava. Sua duração online durou até 2014, sendo derrocada com a criação de Mark Zuckerberg, o Facebook.





O texto não revela detalhes sobre a data de lançamento e de como será a possível ressurreição do Orkut. Existe apenas a expectativa de fãs de que a rede social retorne com base no que o seu criador destacou: "Eu sou uma pessoa otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. E é por isso que estou construindo algo novo."

Continua depois da publicidade





Confira o comunicado completo neste link.