Kim Kardashian publica spoiler de 'Homem Aranha 3' e enfrenta ira dos fãs

A socialite Kim Kardashian, 41, entrou na onda e assistiu ao novo filme da trilogia mais recente do Homem-Aranha, "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", nesta segunda-feira (27). Em um cinema particular, ela tirou uma foto da tela durante uma das cenas mais importantes do longa-metragem e, sem pensar duas vezes, compartilhou-a em seu Instagram.

Foram dois stories do final do filme no perfil da empresária que, apesar de excluídos pouco tempo depois, causaram ira nos seus seguidores. No Twitter, usuários reclamaram de ter levado spoilers do novo Homem-Aranha de ninguém menos que Kim Kardashian.

"Gente, pelo amor de Deus, a Kim Kardashian com 273 milhões de seguidores postando no story um dos maiores spoilers de Homem-Aranha", escreveu uma usuária do Twitter.





ALERTA: Texto contém spoilers de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" a partir deste ponto.



"Sério que eu evitei spoilers de Homem-Aranha como se fossem a praga só para a Kim K estragar tudo com uma só publicação no Instagram?", desabafou outra. Uma terceira conta foi mais longe: "Eu nunca odiei tanto uma pessoa."

Os stories da estrela do reality show "Keeping Up With The Kardashians" compartilhou uma das cenas mantidas sob maior sigilo pelas estrelas do filme e das franquias anteriores do "cabeça de teia".





Nela, o mistério sobre a aparição ou não dos atores que interpretaram o personagem antes de Tom Holland, Andrew Garfield (de "O Espetacular Homem-Aranha") e Tobey Maguire (da trilogia original) é finalmente solucionado.