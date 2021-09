Google completa 23 anos com doodle especial

O Google completa 23 anos nesta segunda-feira (27). O projeto surgiu da parceria entre Sergey Brin, estudante de Stanford, e Larry Page, que pensava em fazer pós-graduação na universidade. A dupla construiu, em 1998, o protótipo de um mecanismo de busca na internet, que mais tarde se tornaria o site mais visitado do mundo.

Em 1999, os amigos tentaram vender o Google por US$ 1 milhão, mas não houve compradores. Atualmente, a empresa ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão (R$ 5,3 trilhões) em valor de mercado, de acordo com a revista Forbes. Ainda de acordo com a publicação, a marca Google é a segunda mais valiosa do mundo.

“Desde os primeiros dias do Google, desde seu primeiro servidor alojado em um gabinete construído com blocos de brinquedo até seus servidores agora alojados em mais de 20 data centers em todo o mundo, sua missão de tornar as informações do mundo acessíveis a todos permanece a mesma”, diz a empresa em comunicado de aniversário.





O buscador está disponível em mais de 150 idiomas. De acordo com o site Search Engine Land, e processa, em média, cerca de 63 mil buscas por segundo. A estimativa é de que 9 em cada 10 buscas sejam feitas por meio do Google.

O Google vem adquirindo, em média, uma companhia por semana. Além dos clássicos Gmail, do Google Maps, do Google Drive, do Google Chrome e outros, empresas e marcas como Android, YouTube, Waze e AdSense são propriedade do Google.