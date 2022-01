Ex-cunhada de Felipe Neto manda indireta sobre término: 'Livramento'

A influenciadora digital Thayane Lima, ex-cunhada do youtuber Felipe Neto, 33, comentou sobre o término do criador de conteúdo com a namorada Bruna Gomes, que aconteceu no último sábado (25), através de uma ligação.

A ex-noiva de Luccas Neto, 29, foi aos Stories nesta segunda-feira (27), dia em que o término foi anunciado, e sem citar nomes comentou sobre a polêmica. "Cheguei em casa agora e meu direct está entupido de mensagens de vocês me mandando print da fofoca que está rolando, me perguntado o que eu acho. Eu não acho nada, não tenho que achar nada nessa vida", começou.

"A única coisa que eu acho é que tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não entende na hora, mas depois a gente percebe o grande livramento que é. Entendedores entenderão", continuou ela, que está morando nos Estados Unidos.





Em seguida, a biomédica pediu que os internautas parassem de mandar mensagens para ela, e que não a colocassem no meio da confusão. "Não fiquem me mandando mensagem me pedindo minha opinião, porque eu não vou dar minha opinião sobre essas coisas e quem me conhece intimamente sabe a minha opinião", disse.





Ela e Luccas terminaram o relacionamento em 2018. Na época, surgiram rumores de que o youtuber teria a traído. Pouco tempo depois, ela voltou em seus Stories e disse estar sendo atacada pelos fãs do criador de conteúdo. "Tem um monte de gente me xingando e eu não fiz nada de errado com ninguém, não terminei relacionamento nenhum", começou.

"Nem sequer falei o que poderia falar. E vocês estão me xingando? Vem com essa história de 'supera'. Superar quem? O Luccas? Vocês que não superam", disse. Na legenda do Stories, ela escreveu: "Já tomei chifre de outro e vocês ainda falam de Luccas? Pelo amor de Deus crianças".