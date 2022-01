Doodle do Google lembra clima do verão, com início nesta terça

A mais célebre plataforma de buscas já entrou no clima do verão. Quem precisou 'dar um google' nesta terça-feira (21) deve ter observado que o tradicional logotipo do site em tons de azul, vermelho, verde e amarelo deu lugar a um simpático ouriço.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Mas, ao invés dos espinhos, o animal carrega plantas em suas costas e utiliza um óculos escuro. O cenário ensolarado ocupado por ele lembra a estação mais quente do ano, mostrando concha e uma tangerina, fruta típica deste período.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade









Ao clicar na animação, o internauta é transportado à uma aba de pesquisa que exibe dados sobre o verão, que tem início às 12h59 desta terça (21) no hemisfério sul. Os links ofertados vão desde previsão do tempo até dicas de maquiagem.





O solstício de verão, que dá a largada para o sucessor da primavera, ocorre às 12h59 e é o momento em que a metade do globo abaixo da linha do equador está mais próxima do sol, explica a agrometeorologista Angela Costa, do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





Tempo de chuvas repentinas e em grande quantidade, a atual temporada deve sofrer com o fenômeno La Niña, que faz Costa temer o risco até de estiagem. Veja a expectativa meteorológica.

Continua depois da publicidade





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.