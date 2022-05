Doodle do Google homenageia caverna Son Doong, patrimônio mundial da Unesco

O Doodle do Google desta quinta- feira (14) celebra a caverna Son Doong, que foi oficialmente descoberta no dia 14/04/2009 em 2009. O nome Son Doong significa caverna do rio da montanha. O logo está sendo exibido para partes da America Latina, Central, Europa e Ásia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“O Doodle de hoje celebra esta caverna colossal, que foi oficialmente descoberta neste dia em 2009”, publicou a empresa. “Um fenômeno natural sem paralelo em qualquer outro na Terra: a gigantesca caverna Sơn Đoòng”.



Continua depois da publicidade





Aninhado nas profundezas das selvas remotas do Parque Nacional Phong Nha-Kẻ Bàng, no centro do Vietnã, um patrimônio mundial da Unesco, encontra-se um fenômeno natural incomparável a qualquer outro na Terra: a gigantesca caverna Sơn Đoòng.





Geólogos especialistas estimam que a caverna Sơn Đoòng foi formada entre dois e cinco milhões de anos atrás – épocas antes que o fazendeiro local Ho Khanh inadvertidamente tropeçasse em sua enorme entrada em 1990.





A caverna permaneceu intocada até 2008, quando Khanh refez seus passos até sua abertura nebulosa, e até 2009 ao lado de Howard e Deb Limbert da British Cave Research Association.

Continua depois da publicidade





A BCRA (British Cave Research Association) considera a Caverna Sơn Đoòng como a maior caverna do mundo e considerada uma das mais belas pela BBC News.





Antes da descoberta da Son Doong, a maior caverna do mundo conhecida era a Deer Cave, na Malásia. Son Doong é muito maior que a Deer, que tem cerca de 90 metros de largura, 100 metros de altura e 2 quilômetros de comprimento.





Os espeleólogos realizaram o primeiro levantamento oficial da caverna e concluíram que era a maior caverna do planeta.





Dentro das câmaras internas de Sơn Đoòng, os cientistas descobriram uma riqueza de formações geológicas recordes, incluindo as maiores pérolas de calcário do mundo e a estalagmite mais alta.





Com informações do Google Discovery