Doodle do Dia da Terra alerta sobre as mudanças climáticas

O Google aproveitou o Dia da Terra, comemorado nesta sexta-feira (22), para alertar os usuários sobre as mudanças climáticas. O Doodle do dia traz imagens aéreas de diversos pontos do planeta afetados pelo aquecimento global.

Entre as imagens divulgadas na página inicial do site de buscas, estão uma comparação entre a geleira do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, de 1986 a 2020. Outras imagens retratam o derretimento de uma geleira em Sermersooq, na Groenlândia, e a diminuição da Grande Barreira de Corais, na Austrália. Os usuários também podem ver a evolução da paisagem nas Florestas Harz, em Elend, na Alemanha.

As imagens direcionam o usuário para uma página de busca sobre "mudanças climáticas". Na definição apresentada pelo Google, segundo as Nações Unidas, "desde o século 18 as atividades humanas têm sido a principal causa das mudanças climáticas, principalmente por causa da queima de combustíveis fósseis (como carvão, petróleo e gás), que produzem gases que retêm o calor".





O Dia da Terra, comemorado anualmente em 22 de abril, foi instituído nos Estados Unidos em 1970. A data tem finalidade de reforçar a importância do planeta e gerar reflexão sobre a conservação do meio-ambiente.