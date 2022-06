Ativista indígena brasileira Rosane Kaingang é homenageada pelo Google doodle

Rosane Mattos Kaingang, ativista indígena brasileira, é homenageada pelo google doodle nesta sexta-feira (3). Ela foi uma dos responsáveis por trazer à pauta a questão indígena dentro do CNDH (Conselho de Direitos Humanos), com investigações contra direitos indígenas violados.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Em 3 de junho de 1992, a ativista começou a trilhar seu caminho pelos direitos indígenas na Conferência Rio 92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro).

Continua depois da publicidade





Além disso, ela participou da organização de mulheres indígenas, sendo uma das organizadoras da Conami (Conselho Nacional de Mulheres Indígenas do Brasil), com enfoque nos direitos trabalhistas do povo indígena.





O povo Kaingang é originário dos estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A ativista tinha Kokoj como nome indígena e explicou em uma entrevista à Revista Insurgência em 2015: "Meu nome indígena é Kokoj, que significa beija-flor e que me foi dado em homenagem à minha bisavó, que morreu com 120 anos, numa cerimônia feita por meu avô quando eu nasci".





Ela morreu aos 54 anos em 2016, após a luta contra um câncer.

Continua depois da publicidade





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.