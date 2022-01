'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa": confira expectativas antes da pré-estreia e avaliações após a sessão

Finalmente, estreou nesta quinta-feira (17) “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, o filme mais aguardado do ano do MCU (sigla em inglês para Universo Cinematográfico Marvel). Com a inserção do multiverso, ou seja, a existência de várias realidades paralelas, Peter Parker/Homem-Aranha (Tom Holland) vai enfrentar vários inimigos das duas franquias anteriores do Teioso, mas a grande expectativa é um possível retorno dos outros dois Homens-Aranhas do cinema, o de Tobey Maguire (da trilogia iniciada em 2002) e Anddrew Garfiel (reboot de 2012).

O filme causou tanto frisson que as vendas dos ingressos para a pré-estreia no Brasil se esgotaram em questão de minutos. Marcos Vinícius, do Londrina Geek, foi um dos sortudos a participar da pré-estreia e conversou com cosplayers antes e depois do filme. Confira as expectativas de antes da sessão e a avaliação pós-filme.

