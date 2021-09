Gustavo Bardim, do time Teló, vence 6ª temporada do The Voice Kids

Gustavo Bardim, 11, do time de Michel Teló, é o vencedor da sexta temporada de The Voice Kids, neste domingo (26). Ele agradeceu, emocionado, a Deus, à família e aos técnicos: "esse troféu não é só meu, é de todas as crianças; só gratidão", disse.

Depois de concorrer com Maria Victória, 12, na primeira rodada, Gustavo foi o escolhido do público para a rodada final, em que enfrentou com Helloysa do Pandeiro, 14, do time Brown, e Izabelle Ribeiro, 14, pupila de Gaby Amarantos.

Ele ganhou um prêmio de R$ 250 mil, além de um contrato com Universal Music e gerenciamento de carreira.





A final aconteceu em 2 rodadas, a primeira decidida por votação do público, depois de os dois finalistas de cada time se apresentarem no palco. Depois, os três últimos escolhidos se apresentaram novamente, e concorreram ao grande prêmio, também com decisão popular.

Na última rodada, Gustavo Bardim cantou "Como é grande o meu amor por você", de Roberto Carlos. Após a apresentação, Teló contou que todas as noites canta ou declama a música para seus filhos, e aproveitou para se declarar para a família.





Helloysa do Pandeiro cantou "De volta pro meu aconchego", de Dominguinhos. Emocionado, Brown falou sobre a importância da família e elogiou a escolha: "essa música é sempre nova".





Izabelle Ribeiro cantou "Maria Maria", de Milton Nascimento. Após a apresentação, Gaby Amarantos disse, secando as lágrimas, que Izabelle representa o Brasil. "Quando ela abre a voz para cantar, sinto essa conexão com um Canto Novo'', disse, acrescentando: "hoje foi um dos melhores dias da minha vida".