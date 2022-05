Grupo Fundo de Quintal se apresenta em Londrina no sábado

Comemorando 45 anos de carreira, o grupo Fundo de Quintal se apresenta em Londrina, neste sábado (23), na sede da Apuel, em mais uma edição do Samba da Madrugada. O show contará com o quinteto: Sereno (tantã e voz), Bira Presidente (pandeiro e voz), Márcio Alexandre (cavaco e voz), Junior Itaguay, (banjo e voz) e Ademir Batera (bateria). Os dois primeiros são fundadores do grupo.



O Fundo de Quintal é cria do bloco carnavalesco carioca Cacique de Ramos e revolucionou o jeito da fazer samba na década de 1970. Além de inovar na percussão, o grupo introduziu instrumentos musicais hoje populares em todo o País. O tantã, por exemplo, foi inventado por Sereno. E o repique de mão, por Ubirany, morto pela covid em dezembro de 2020.

Outro fundador do grupo, Almir Guineto (falecido em 2017), adaptou o banjo da música country para o samba. O instrumento ganhou braço de cavaquinho.





O Fundo de Quintal é o grupo mais festejado do samba e coleciona dezenas de sucessos como “O Show Tem que Continuar”, “Lucidez”, e “Insensato Destino”.





O Samba da Madrugada, iniciativa do produtor cultural Michael Soares, está completando nove anos. As rodas, que misturam artistas conhecidos nacionalmente com músicos da cidade, já contou com apresentações de sambistas do calibre de Nelson Sargento e Monarco.

SERVIÇO





A roda começa às 21h, na sede da Apuel.

A apresentação do Fundo de Quintal é depois da meia-noite.

Os ingressos custam R$ 66,75 e podem ser comprados no sympla.com.br